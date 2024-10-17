Акции ОГК-2 в текущий момент в целом неинтересны для вложений - ПСБ

Акции "ОГК-2" в текущий момент в целом не являются интересными для вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"ПАО в январе-сентябре 2024 года увеличило производство электроэнергии на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42,4 млрд кВт. ч. Мы нейтрально оцениваем операционные результаты компании, но в целом не считаем ее бумаги интересными в данный момент. Это обусловлено тем, что эмитент не раскрывает отчетность по МСФО (последние данные есть за 9М23), а по финансовым результатам есть риски заметного ухудшения с 2025 года ввиду окончания срока действия ДПМ в текущем году и высоких капзатрат", - пишут эксперты в комментарии.

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