Цена на золото может обновить исторический максимум уже на текущей неделе - "Цифра брокер"

Котировки золота могут обновить исторические максимумы уже на текущей неделе - мировые центральные банки по-прежнему заинтересованы в покупке драгметалла, кроме того, поддержку оказывают сохраняющиеся геополитические риски, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

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