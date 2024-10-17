Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI вблизи 100п - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI вблизи уровня в 100 пунктов до заседания ЦБ РФ 25 октября 2024 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI по итогам среды остался без изменений на отметке 100,2 пункта. С одной стороны, поддержку коротким ОФЗ оказывает погашение выпуска на 350 млрд руб., с другой - данные по инфляционным ожиданиям повышают вероятность более масштабного ужесточения денежно-кредитной политики на заседании в октябре, - указывает эксперт. - В целом до заседания ЦБ РФ 25 октября активность на рынке госбумаг будет оставаться невысокой, и инвесторы преимущественно займут выжидательную позицию - ожидаем продолжения консолидации индекса RGBI вблизи отметки 100 пунктов. Идея оставаться в защитной позиции (коротких флоатерах с рейтингом "ААА/АА") по-прежнему актуальна".

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