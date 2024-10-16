Акции Мечела пытаются сохранить долгосрочный "бычий" тренд - "Велес Капитал"

Акции "Мечела" пытаются сохранить долгосрочный "бычий" тренд, вернувшись на уровни выше 100 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Обыкновенные акции "Мечела" осенью остановили падение после достижения в августе минимума с декабря 2022 года. Поддержкой для котировок выступил район 97,50 руб., после достижения которого цены вернулись выше 100 руб. и пытаются удержать долгосрочный бычий тренд, - пишет эксперт. - Открытие "длинных" позиций по "Мечелу" как минимум до стабилизации выше 127 руб. представляется преждевременным из-за рисков возвращения к снижению, в то время как закрепление выше указанной отметки может предвещать движение к 160 руб.".

По мнению аналитика, с фундаментальной точки зрения участники ждут новостей в отношении экспортной пошлины на коксующийся уголь, решение по которой Минфин РФ обещал принять по итогам 3-го квартала. "Общий спрос на уголь в Китае в сентябре при этом был рекордным, а за 9 месяцев вырос на 11,9% г/г: недавно объявленные меры экономического стимулирования в стране могут обеспечить дальнейшее увеличение показателя. Негативное влияние на "Мечел" в ближайшие месяцы, в то же время, продолжат оказывать растущие процентные ставки и, как следствие, более высокая стоимость обслуживания долга", - отмечает Кожухова.

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