"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD15,88 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 2,3%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Продолжающееся расширение численности среднего класса в КНР на фоне сохраняющихся неплохих темпов роста экономики, постепенное старение населения и реализация властями инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на страховые продукты и услуги в стране. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, мы ожидаем, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций".

Между тем после сильного роста в последние недели на фоне общего ралли на биржах материкового Китая и Гонконга акции China Life класса H, по оценке эксперта "Финама", уже находятся вблизи справедливого уровня, и потенциал их дальнейшего укрепления представляется ограниченным.

China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. China Life является лидером в сегменте страхования жизни в стране, а также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев.

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