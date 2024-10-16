"БКС МИ" "БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Полюса"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса", открытую 17 сентября 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Продлеваем торговую идею "Лонг Полюс" с целевой доходностью 10-12% до середины декабря. С момента открытия идеи 17 сентября бумага умеренно подросла (на 2,3%), незначительно опередив рынок. Помимо высоких цен на золото, ближайшим катализатором роста котировок могут стать уточненные параметры проекта "Сухой Лог", - пишут аналитики.

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