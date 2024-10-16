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16 октября 2024 года 15:04
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5770-5850 пунктов в среду - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5770-5850 пункта на торгах в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют околонулевую динамику, констатирует эксперт и прогнозирует средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Значимых макроэкономических данных, способных повлиять на движение рынка, в течение дня опубликовано не будет. Сезон отчетности останется в фокусе внимания. До открытия основной сессии результаты представят Morgan Stanley, Abbot Laboratories и US Bancorp, отмечается в комментарии. " Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5770-5850 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии), - пишет Сейтжапбар. - S&P 500 скорректировался вниз от достигнутого днем ранее исторического максимума. Пока просадка выглядит незначительной, и технические возможности для продолжения роста остаются. Целью "быков" выступает уровень 5900 пунктов. Поддержки для индекса широкого рынка располагаются на отметках 5765, 5730 и 5670 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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