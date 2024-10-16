"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: 6690 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к фундаментальным факторам роста инвестиционную привлекательность бизнеса компании по мультипликаторам. По их оценкам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне выше 16%.

"С технической точки зрения котировки акций консолидируются на уровне сопротивления сентября (7050,5 руб.), пробой которого сформирует сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6690 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск 2,26", - указывают эксперты "Финама".

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