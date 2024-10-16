Удачным моментом для покупки длинных ОФЗ может быть конец 2024г или 1К25 - "Альфа-Инвестиции"

Привлекательность длинных рублевых гособлигаций вырастет, при этом удачным моментом для покупки может быть конец текущего года или первый квартал 2025 года, если ЦБ РФ смягчит риторику и дезинфляционные тенденции будут устойчивы, сообщается в инвестиционной стратегии аналитиков "Альфа-Инвестиций".

"Предпочтение отдаем выпускам, которые торгуются с премией по доходности к G-кривой", - отмечают эксперты.

В корпоративных облигациях фокус на бумаги в рейтинговых категориях от "BBB+" до "AA-" срочностью 1,5-3 года, считают аналитики. "Разница в доходностях между бумагами инвестиционного качества (выше "BBB+") и ВДО выглядит несущественной по сравнению с разницей в рисках. Отдаем предпочтение более надежным бумагам", - пишут они в материале.

Также эксперты "Альфа-Инвестиций" отмечают, что флоатеры по-прежнему интересны. "Но есть риск, что в IV квартале они принесут доход меньше, чем "бонды" с фиксированным купоном. Привязка купона к ключевой ставке выглядит выгоднее, чем к RUONIA", - указывают они.

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