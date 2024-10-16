"Финам" временно прекращает анализ акций UnitedHealth

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций UnitedHealth Group, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке во вторник опубликовала отчетность за 3К24 и представила прогнозы на 2025 год. Хотя квартальная выручка компании составила $100,8 млрд (+9,1% г/г) и на $1,5 млрд превысила ожидания, а скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $7,15 (в сравнении с $6,56 годом ранее) и на 12 центов превзошла ожидания, прогнозы компании на текущий и 2025 годы оказались разочаровывающими. Мы полагаем, что следующий год станет непростым для эмитента независимо от того, какой из кандидатов победит на президентских выборах в США. В силу перечисленных соображений на данном этапе мы считаем целесообразным приостановить аналитическое покрытие UnitedHealth Group", - указывает эксперт.

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