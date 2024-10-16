Курс рубля может уйти выше 13,6 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может уйти выше уровня 13,6 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Вечером в среду выйдут недельные оценки по запасам в США от API. Если они вновь укажут на сильный рост запасов сырой нефти, котировки марки Brent могут уйти к $74 за баррель, отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.