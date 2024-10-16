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16 октября 2024 года 11:19
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $72,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,4% от текущего уровня, на фоне опубликованных американским финансовым холдингом смешанных результатов за III квартал 2024 года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Руководство эмитента подтвердило свои годовые прогнозы и по итогам всего 2024 года по-прежнему прогнозирует общую выручку в диапазоне $80-81 млрд (рост на 2,6% по центральной точке), при этом ожидается умеренное снижение чистого процентного дохода; операционные расходы должны будут составить $53,5-53,8 млрд (снижение на 4,8%), отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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