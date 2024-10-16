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16 октября 2024 года 09:17
Потенциал для продолжения отскока индекса RGBI сохраняется - ПСБ
Потенциал для продолжения технического отскока индекса RGBI за счет восстановления котировок коротких рублевых гособлигаций пока сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI продолжил закрепляться выше 100 пунктов (100,2п) в ожидании погашения выпуска ОФЗ 26222 и приближения заседания Банка России. До заседания 25 октября активность на рынке госбумаг будет оставаться невысокой, в результате чего фактор реинвестирование средств от погашения ОФЗ 26222 будет доминирующим в сегменте ОФЗ-ПД - ожидаем продолжения технического отскока индекса за счет восстановления котировок коротких госбумаг, - пишет эксперт в комментарии. - Дальнейшую конъюнктуру на рынке уже будут определять комментарии Банка России. Учитывая сохраняющиеся высокие инфляционные риски, рекомендуем оставаться в защитной позиции - коротких флоатерах с рейтингом "ААА/АА". Минфин в среду предложит к размещению короткий 5-летний и длинный 16-летний выпуск ОФЗ-ПД. "Отметим, что остаток размещения короткого выпуска ОФЗ 26242 составляет 95 млрд руб., в результате чего существенный объем ликвидности от погашаемого выпуска ОФЗ 26222 на 350 млрд руб., скорее всего, будет направлен на вторичный рынок в короткие госбумаги", - указывает Грицкевич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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