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15 октября 2024 года 19:04
Альфа-банк назвал топ дивидендных акций РФ на 4К24
Альфа-банк назвал топ акций РФ, которые интересны для покупки в 4 квартале, под выплаты дивидендов, сообщается в стратегии банка на 4К24. В список вошли: "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть", "Транснефть" (ап), HeadHunter, "ЭсЭфАй". "Ожидаем, что в IV квартале дивидендные гэпы отнимут у индекса Мосбиржи порядка 2%, - пишут эксперты. - При этом в условиях высоких доходностей облигаций и депозитов реинвестирование дивидендов может быть ниже обычного уровня, и рынок акций не получит значимой поддержки. Во время дивидендного сезона в июле-августе рынок акций снизился. Для покупки под дивиденды в IV квартале интересны акции компаний, чьи выплаты в следующие 12 месяцев сохранятся на том же уровне или вырастут". - "ЛУКОЙЛ": "Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев может превысить 15%, - отмечают аналитики. - В интересах акционеров может быть использована и чистая денежная позиция - это около 870 млрд руб. или свыше 1000 руб. на акцию. За 9 месяцев 2024 года ожидаем дивиденды в размере 575 руб. на акцию". - "Газпром нефть": "За 2023 год компания направила 75% прибыли на дивиденды, но может платить и больше в интересах материнского "Газпрома", - отмечается в стратегии. - В любом случае, суммарная дивидендная доходность за 2024 год способна превысить 15%. За I полугодие компания выплатит 52 руб. на акцию, за 9 месяцев выплата может составить ещё около 25 руб.". - "Роснефть": "Долгосрочный потенциал роста добычи обеспечивает проект "Восток Ойл". При этом "Роснефть" стабильно распределяет 50% прибыли на дивиденды. Доходность за 2024 год может превысить 14% (двумя выплатами по полугодиям). Ожидаем дивиденды за полугодие в размере 36,6 руб.", - указывают эксперты. - "Татнефть": "За 2023 год компания направила 70% чистой прибыли на дивиденды, но велика вероятность, что выплаты поднимутся до 80-90%, - прогнозируют стратеги банка. - В таком случае суммарная дивидендная доходность за 2024 год может превысить 15%. За полугодие компания выплатит 38,2 руб. на оба типа акций". - "Транснефть" (ап): "Устойчивый бизнес, мало зависящий от цен на нефть. Компания способна стабильно выплачивать дивиденды с доходностью более 12%. Менеджмент упоминал, что компания может перейти на промежуточные выплаты, тогда дивиденды за полгода могли бы составить 114 руб.". - HeadHunter: "До конца года или в I квартале 2025 года может выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере около 675 руб. на акцию, что соответствует доходности 15%, - напоминают аналитики. - Для акционеров растущей IT-компании это весомый бонус в дополнение к регулярным дивидендам на уровне 8%". - "ЭсЭфАй": "Холдинг может кратно увеличить размер выплат в этом году за счёт роста прибыли и благодаря погашению казначейского пакета акций, - допускают в Альфа-банке. - Ожидается, что компания продолжит наращивать выплаты в будущем, а также в перспективе может монетизировать свою долю в ВСК Страховании через IPO". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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