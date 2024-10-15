Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,2-13,7 руб./юань на текущей неделе - УК "Первая"

Торговый диапазон по паре рубль/юань составит 13,2-13,7 руб./юань на текущей неделе, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.

"Рубль во вторник теряет около 0,45%. Ослабление с конца августа - более 16%, - констатирует эксперт. - На прошлой неделе снижение рубля усиливалось, но к пятнице рубль восстановил часть позиций. Курс доллара США в отдельные дни превышал 97 руб., но в пятницу стабилизировался около 96 руб. Курс китайского юаня также снизился до 13,5 руб. после того, как временно преодолевал отметку 13,7 руб. Вероятно, к более существенному ослаблению рубля привело относительно низкое предложение валюты со стороны экспортеров в условиях уменьшения экспортной выручки и нормы ее репатриации".

По мнению аналитика, рубль, вероятно, несколько укрепится в ближайшие недели по мере приближения налогового периода и выплат дивидендов. Цагарели ожидает, что на текущей неделе курс рубля будет в диапазоне 94-97 руб. за доллар США и 13,2-13,7 руб. за юань.

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