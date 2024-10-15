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15 октября 2024 года 18:29
Цена нефти Brent снижается на фоне ослабления геополитической напряжённости - Freedom Finance Global
Цена нефти Brent снижается на фоне ослабления геополитической напряжённости, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Цена на нефть марки Brent, в первый торговый день текущей недели опустившаяся на 1%, в ходе сессии 15 октября падает еще на 3,68%, уйдя ниже $73,5 за баррель впервые с начала месяца, - пишет эксперт. - В первую очередь нефтяные котировки по-прежнему реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке. На фоне эскалации военного конфликта, усилившей риск перебоев поставок углеводородного сырья на мировые рынки, оно активно дорожало". Аналитик предполагает, что цены на нефть до конца недели останутся под давлением. Однако уровень $75 уже учитывает снижение геополитической премии в котировках Brent, поэтому его пробой Чернов считает маловероятным. "В оставшийся период 2024-го цена, на наш взгляд, будет стремиться в район $70-72 и, возможно, достигнет его, так как в декабре участники сделки ОПЕК+ продолжат плановое увеличение добычи в рамках ранее заключенных договоренностей, - прогнозирует эксперт. - На ближайшие две недели прогнозирую колебания Brent в коридоре $72-77, если ситуация на Ближнем Востоке не поменяется кардинальным образом, чего нельзя гарантировать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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