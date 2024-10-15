Цена нефти Brent снижается на фоне ослабления геополитической напряжённости - Freedom Finance Global

Цена нефти Brent снижается на фоне ослабления геополитической напряжённости, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Цена на нефть марки Brent, в первый торговый день текущей недели опустившаяся на 1%, в ходе сессии 15 октября падает еще на 3,68%, уйдя ниже $73,5 за баррель впервые с начала месяца, - пишет эксперт. - В первую очередь нефтяные котировки по-прежнему реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке. На фоне эскалации военного конфликта, усилившей риск перебоев поставок углеводородного сырья на мировые рынки, оно активно дорожало".

Аналитик предполагает, что цены на нефть до конца недели останутся под давлением. Однако уровень $75 уже учитывает снижение геополитической премии в котировках Brent, поэтому его пробой Чернов считает маловероятным. "В оставшийся период 2024-го цена, на наш взгляд, будет стремиться в район $70-72 и, возможно, достигнет его, так как в декабре участники сделки ОПЕК+ продолжат плановое увеличение добычи в рамках ранее заключенных договоренностей, - прогнозирует эксперт. - На ближайшие две недели прогнозирую колебания Brent в коридоре $72-77, если ситуация на Ближнем Востоке не поменяется кардинальным образом, чего нельзя гарантировать".

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