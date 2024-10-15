"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, сообщается в материале.

Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Полюс", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "АЛРОСА", МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Газпром" и HeadHunter.

"Мы тактически меняем акции Positive Technologies на акции МКПАО "Хэдхантер" ввиду более очевидных краткосрочных катализаторов для бумаг последнего. В частности, в ближайшее время HeadHunter может объявить финальный размер и сроки выплаты накопленного дивиденда (предполагаемая доходность составляет в среднем 16%), а также представить хорошие финансовые результаты за 3К24 предположительно в середине ноября", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.