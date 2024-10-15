Цена акций Boeing краткосрочно останется под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Boeing Co., скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Boeing в понедельник снизились в цене на 1,3%. Полагаем, причиной стало прозвучавшее в пятницу заявление авиастроительной корпорации о том, что чистый убыток за 3К24 должен составить $9,97 на акцию. Это намного хуже прогнозов аналитиков ($1,19). Кроме того, анонсировано сокращение штата в ближайшие месяцы примерно на 10%, что эквивалентно 17 тысячам человек. Компания отложила поставки нового самолета Boeing 777X еще на год - отставание от первоначального графика, таким образом, составит шесть лет. В краткосрочной перспективе бумага, полагаем, останется под давлением", - пишут эксперты в обзоре.

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