Акции НМТП в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Несмотря на общее снижение грузооборота российских портов, за девять месяцев 2024 года грузооборот порта Новороссийск увеличился на 2,2% (до 125,8 млн тонн), что является позитивным фактором для акций "НМТП". По данным опубликованной ранее финансовой отчетности за эмитента за 6М24 произошел рост выручки на 11,7% и чистой прибыли на 22,8%, при этом у компании на конец июня была сформирована чистая денежная позиция в размере 16,1 млрд рублей (общий долг с учетом аренды 32,5 млрд рублей при сумме денежных средств и депозитов в размере 48,6 млрд рублей). Учитывая текущий уровень котировок, на наш взгляд, акции "НМТП" в настоящее время справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в обзоре.

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