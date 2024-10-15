Положение покупателей на рынке нефти остается хрупким - "Велес Капитал"

Положение покупателей на рынке нефти остается хрупким, цены на текущий момент не подтвердили развитие среднесрочного восходящего тренда, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения по котировкам нефти марки Brent наблюдается развитие нисходящей коррекции с октябрьского пика $81,12 за баррель, при этом при положении ниже $75,5 (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно говорить о рисках продолжения снижения в район $70 (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), - указывает эксперт. - Цены на данный момент не подтвердили развитие среднесрочного восходящего тренда, в связи с чем положение покупателей на рынке остается хрупким и может улучшиться при стабилизации выше $75,5, а далее - выше $81,12 с перспективой тестирования в том числе долгосрочного "медвежьего" тренда. Выше $70 за баррель, однако, у рынка также остается база для новой волны роста".

Также Кожухова отмечает, что с фундаментальной точки зрения оказать поддержку ценам на нефть в ближайшие месяцы могли бы ускорение спроса со стороны Китая в случае эффективности мер поддержки национальной экономики (в чем, однако, на данный момент сомневаются как сами участники рынка, так и ОПЕК с МЭА), улучшение состояния экономик Европы и США по мере смягчения монетарных условий, а также новые витки геополитической эскалации.

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