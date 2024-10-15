"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НоваБев

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "НоваБев Групп", сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Влияние на финансовые результаты компании, вероятно, будет минимальным, если приостановка работы спиртового завода, принадлежащего группе, продлится месяц, как запланировано. Если же простой затянется, может возникнуть риск убытков по активу. Сохраняем нейтральный взгляд на акции NovaBev Group, которые торгуются по умеренной оценке в 4,2х EV/EBITDA 2025п и с прогнозной дивидендной доходностью за 2024 год 10%", - указывают эксперты.

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