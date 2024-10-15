Банк "Санкт-Петербург" - главный бенефициар применения жесткой ДКП - Альфа-банк

Банк "Санкт-Петербург" (БСПБ) - главный бенефициар применения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного периода времени, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Банк "Санкт-Петербург" опубликовал финансовые показатели по РПБУ за 3К24 и 9М24. Чистая прибыль в 3К24 увеличилась на 59% г/г и составила 15,6 млрд руб., а по итогам 9М24 она составила 40,5 млрд руб. (+7% г/г), - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Основной драйвер роста прибыли - увеличение процентной маржи на фоне высоких процентных ставок с учетом того, что банк располагает устойчивым дешевым фондированием и избыточным капиталом".

На взгляд экспертов, среди публично торгуемых российских банков БСПБ - главный бенефициар применения жесткой ДКП в течение продолжительного периода времени. По их оценкам, если в октябре ставка ЦБ будет повышена до 20%, прибыль БСПБ по итогам 2024 года может приблизиться к 55 млрд руб. (+17% г/г) и снова увеличиться в 2025 году.

"Это обстоятельство еще не учтено в котировках акций банка, - считают стратеги Альфа-банка. - На текущих уровнях акции БСПБ торгуются с коэффициентами 2,9х P/E 2024П и 2,6х P/E 2025П, т. е. дисконт к Сбербанку по P/E 2024П составляет 18%. При этом БСПБ, по нашим оценкам, может обеспечить дивидендную доходность 17-19% по итогам 2024-2025гг".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.