"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 35% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Операционные результаты "НОВАТЭКа" за III квартал 2024 года подтвердили сохраняющийся с начала года рост добычи высокодоходных жидких углеводородов, - отмечают аналитики Рональд Смит и Булат Мударисов. - Этот показатель увеличился на 14% по сравнению с III кварталом 2023 года. В отчетном периоде немного снизилась продажа газа, но это не так важно. Благодаря росту добычи жидких углеводородов в этом году мы повысили прогноз EBITDA на 3% относительно вероятного сценария сохранения уровня добычи. Мы подтверждаем нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой по методу дисконтирования дивидендов 1300 руб./акц.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.