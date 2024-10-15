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15 октября 2024 года 13:16
Вероятен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 2900-3000 пунктов к концу 4К24 - Альфа-банк
Вероятен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 2900-3000 пунктов к концу 2024 года, говорится в стратегии Альфа-банка на 4К24. "Индекс Мосбиржи завершил III квартал около уровня 2850 пунктов, - пишут аналитики. - С начала года падение составляет 8%, а с учётом дивидендов - 4,5%. Мы полагаем, что в сентябре нисходящий тренд на рынке завершился. В следующие три месяца ждём колебания индекса в диапазоне 2700-3000 пунктов и подъём к уровням 2900-3000 пунктов к концу квартала. Для устойчивого роста в ближайшее время пока недостаточно драйверов. В IV квартале по акциям из индекса Мосбиржи будут выплачены дивиденды с общей доходностью около 2%. Дивидендные гэпы отнимут у индекса около 50-60 пунктов. В IV квартале инвесторам стоит в первую очередь обращать внимание на голубые фишки. Они по-прежнему торгуются без премии в оценке по мультипликаторам к компаниям Индекса средней и малой капитализации, а ликвидность у них выше". По мнению экспертов, главный фактор, сдерживающий рост индекса Мосбиржи, - высокие рублёвые процентные ставки. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты оттягивают на себя средства инвесторов, которые могли бы пойти на покупку акций. "Если исключить экспортёров, чьи доходы в значительной степени связаны с ценами на сырьё, то финансовые результаты большинства компаний индекса Мосбиржи во II полугодии 2024 года ухудшатся или их рост замедлится", - считают в банке. По мере снижения ключевой ставки стратеги ждут возвращения капитала частных инвесторов на рынок в 2025 году. Их цель на конец 2025 года по индексу Мосбиржи составляет 3500-3550 пунктов (потенциал 23,5-25,5%). Средняя дивидендная доходность будет на уровне 9,5-10,5%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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