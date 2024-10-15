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15 октября 2024 года 12:01
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", отмечается в обзоре. "Компания представила операционные результаты за 3К24 и 9М24, при этом, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - В третьем квартале, когда добыча традиционно уменьшается, "НОВАТЭК" увеличил производство газа на 4,1% г/г до 20,6 млрд м3. Новость об ускорении роста добычи газа в годовом сопоставлении считаем позитивной в плане потенциального влияния на котировки "НОВАТЭКа". Скорее всего, это отражает начало коммерческих поставок с проекта "Арктик СПГ 2", о чем сообщали некоторые СМИ, включая специализирующиеся на информации по рынку энергоносителей, а наращивание добычи ЖУВ связываем с разработкой Северо-Русского месторождения. Наш рейтинг по акциям "НОВАТЭКа" - "покупать": в среднесрочной перспективе ожидаем более существенного влияния проекта "Арктик СПГ 2". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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