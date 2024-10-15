"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций НоваБев

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "НоваБев Групп", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Лицензия "Спиртзавода Чугуновский" (входит в "НоваБев Групп") приостановлена на один месяц с 10 октября по причинам, связанным с переработкой/утилизацией барды на очистных сооружениях, согласно пресс-релизу компании. Предприятие производит 20% спирта, используемого эмитентом в производстве, а остальной объем закупается у внешних партнеров. На завод приходится менее 2% EBITDA группы. Компания рассчитывает заместить выпавшие объемы закупками на рынке. Отгрузки компании снизились отгрузок на 6% г/г в 3К24. Ожидаем, что остановка завода может усложнить восстановление. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции группы: цена бумаги не полностью учитывает выпуск дополнительных акций, торгуясь выше стоимости акций до выпуска дополнительных бумаг, а текущая оценка в 4,7x EV/EBITDA и 9,4x P/E 2024 выглядит дорого для нас", - указывают эксперты.

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