Котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $75-80/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global

Котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $75-80 за баррель на текущей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"После публикации ежемесячного отчета ОПЕК цена на нефть Brent перешла к росту, несмотря на пересмотр вниз ориентира организации по темпам увеличения спроса в 2024 году, - отмечает эксперт. - Снижение прогнозов в отношении спроса продолжается третий месяц подряд. При этом ожидания в отношении предложения остаются на уровне 1,2 млн б/с. Динамику цен на нефть на данный момент определяют в первую очередь ситуация на Ближнем Востоке и данные состояния экономики КНР, как главного мирового импортера жидких углеводородов. На текущей торговой неделе котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $75-80 за баррель. Наиболее вероятен их уход к нижней границе этого коридора, так как конфронтация между Ираном и Израилем в последние дни не усилилась. Если же стороны все же начнут активные боевые действия, Brent вновь перейдет к тесту отметки $80 за баррель".

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