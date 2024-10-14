Высокие процентные ставки удерживают акции банка "Санкт-Петербург" у исторических пиков - "Велес Капитал"

Высокие процентные ставки удерживают котировки акций банка "Санкт-Петербург" у исторических пиков, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Банк "Санкт-Петербург" сообщил о чистой прибыли за 9 месяцев по РСБУ в размере 40,5 млрд руб. (против 38 млрд руб. годом ранее), отмечает эксперт. Выручка банка за отчетный период при этом увеличилась на 20% г/г, указывая на стабильное состояние эмитента. В конце сентября кредитор закрыл реестр по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 7% по обыкновенным бумагам.

"С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" в сентябре воздержались от развития нисходящего тренда и вернулись к обновлению исторических максимумов, - указывает Кожухова. - Покупки приостановились немногим ниже психологически важной отметки 400 руб., что было связано в том числе с закрытием реестра по дивидендам. Теперь бумаги пытаются развить рост от поддержки 353 руб. с ближайшими сопротивлениями 375,50 руб. и 386 руб., стабилизация выше которых может предвещать тестирование 400 руб. с перспективой среднесрочного роста в район 500 руб. Бычьему сценарию могут способствовать в том числе новые повышения процентной ставки в РФ. Падение котировок ниже 353 руб. и особенно преодоление 330 руб., в то же время, будет говорить о рисках смены тренда на медвежий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.