Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,2-13,7 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"

Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,2-13,7 руб. за юань и 94-97 руб. за доллар США на текущей неделе, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Ослабление рубля в течение минувшей недели усиливалось, но в пятницу рубль восстановил часть позиций. Официальный курс доллара США в отдельные дни превышал 97 руб., но в пятницу был установлен на уровне 96,07 руб., что на 1,3% выше, чем неделю назад. Курс китайского юаня также снизился до 13,48 руб. (+0,5% за неделю) после того, как временно находился вблизи отметки 13,7 руб. Вероятно, к более существенному временному ослаблению рубля приводило относительно низкое предложение валюты со стороны экспортеров в условиях уменьшения продаж экспортной выручки. Возможно, в начале октября активность экспортеров оставалась низкой. При этом рубль, вероятно, несколько укрепится в ближайшие одну-две недели по мере приближения налогового периода и выплат дивидендов. Ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 94-97 руб. за доллар США и 13,2-13,7 руб. за юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.