"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа", говорится в комментарии аналитиков.

"Производитель и экспортер сжиженного природного газа (СПГ) операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Добыча углеводородов продолжает увеличиваться. Основу роста все также составляют жидкие углеводороды. В основном это газовый конденсат, не попадающий под ограничения ОПЕК+. Рост обеспечивается дальнейшим вводом и разработкой новых газоконденсатных залежей. В то же время снижение реализации отражается в остатках готовой продукции, которые по состоянию на 30 сентября возросли до 1,7 млн тонн", - пишут эксперты.

По их мнению, для газового бизнеса третий квартал ежегодно является сезонно слабым. Поддержку ему в этом году должно оказывать увеличение производства СПГ на Ямале, так как там не ведутся масштабные ремонты. Возможными причинами снижения реализации, на взгляд аналитиков, могли стать санкционное давление, а также увеличение доли поставок по долгосрочным контрактам, что на фоне роста добычи привело к увеличению запасов более чем в два раза.

В связи с наличием дальнейших санкционных рисков, неопределенности по текущим и новым СПГ проектам компании, стратеги "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" по акциям "НОВАТЭКа".

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