Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95,5-96,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 95,5-96,6 руб./$1, по паре рубль/евро - 104,5-105,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, на предстоящей неделе основное влияние на стоимость валют будет оказывать развитие ситуации в ближневосточном регионе, обострение которой уже сказалось в значительной мере на курсах на минувшей неделе. "Российскому рублю удается краткосрочно переломить тенденцию ослабления, - отмечает Тимошенко. - На стороне национальной валюты будут играть такие поддерживающие факторы как: не снижающиеся нефтяные котировки. Свой вклад в укрепление рубля вносит решение Минфина о снижении объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Отметим, что дополнительный эффект на валютный рынок оказывают балансирующие операции Банка России. Ожидаемое инвесторами смещение торговли валютой во внебиржевой сегмент может оказать свое влияние и повысить волатильность рубля".

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