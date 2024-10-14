Поводов для покупок акций на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для покупок акций на российском фондовом рынке пока не видно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Рассуждать о каком-то росте рынка можно будет лишь в конце следующей недели, когда Банк России определится с ключевой ставкой и установит свои параметры по инфляции на следующий год. Но в любом случае покупать будет иметь смысл лишь точечные идеи, не уверены, что индекс Мосбиржи в обозримом будущем обгонит безрисковую доходность", - пишет эксперт в комментарии.

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