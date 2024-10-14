Вероятно усиление давления на ОФЗ-ПД и флоатеры - Альфа-банк

Вероятно усиление давления не только на рублевые гособлигации с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), но и флоатеры, считает аналитик Альфа-банка Мария Радченко.

"План Минфина по размещениям бумаг в 4К24 составляет 2,4 трлн руб. по номиналу (что превосходит объем размещения за 9М24). Для его выполнения еженедельно нужно размещать бумаги не менее чем на 185 млрд руб. по номиналу, что значительно превосходит средний объем на аукционе в 3К24. При текущей рыночной конъюнктуре Минфин, очевидно, сделает упор на размещение флоатеров. Мы ожидаем, что "аппетиты" участников рынка в отношении премии на аукционе могут вырасти с учетом того, что пространство для маневра у ведомства сократилось, - пишет эксперт в материале. - Амбициозный план по размещениям в 4К24 позволяет ожидать дальнейшего роста премии на аукционах, что окажет давление на вторичный рынок ОФЗ-ПК, а также на рынок корпоративных облигаций с плавающим купоном. В ожидании роста премии от Минфина инвесторы на рынке облигаций ожидают более щедрых премий и от корпоративных эмитентов при размещении облигаций с плавающим купоном".

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