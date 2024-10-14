Курс рубля вряд ли существенно превысит 13,65 руб. за юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль в сложившихся условиях вряд ли существенно превысит уровень в 13,65 руб. за юань на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть по итогам прошедшей недели умеренно выросли, констатируют эксперты. Помимо геополитических новостей, отмечают они, поддержку котировкам оказывали ураганы в США, временно повысившие спрос на бензин. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у $77,7 за баррель. "Сейчас на динамику котировок будут влиять данные из Китая. Если они дополнительно усилят риски ослабления спроса на сырье, нефтяные цены могут уйти ниже $77 за баррель", - указывают в банке.

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