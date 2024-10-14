"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", сообщается в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2024 году превышают первоначальный план на более чем один миллиард кубометров, сообщил в ходе Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"В том что поставок газа в Китай будет больше, чем планировалось, сюрпризов нет. Но это все равно позитивная новость для эмитента. Мы уже включили в нашу модель оценки рост экспорта на 1,5 млрд кубометров, исходя из опережающей динамики в начале года. Считаем, что эти цифры уже должны быть в консенсус-прогнозе выручки за 2024 год. У нас нейтральный взгляд на акции "Газпрома" с целевой ценой по методу дисконтирования дивидендов в 180 руб. за штуку. Дивиденды "Газпрома" за текущий год, вероятно, составят лишь 5%, хотя возможная отмена надбавки к НДПИ на 600 млрд руб. может существенно повысить дивиденды за 2025 год (17%), которые компания выплатит в 2026 году", - указывают эксперты в обзоре.

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