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14 октября 2024 года 10:40
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", сообщается в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2024 году превышают первоначальный план на более чем один миллиард кубометров, сообщил в ходе Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов. "В том что поставок газа в Китай будет больше, чем планировалось, сюрпризов нет. Но это все равно позитивная новость для эмитента. Мы уже включили в нашу модель оценки рост экспорта на 1,5 млрд кубометров, исходя из опережающей динамики в начале года. Считаем, что эти цифры уже должны быть в консенсус-прогнозе выручки за 2024 год. У нас нейтральный взгляд на акции "Газпрома" с целевой ценой по методу дисконтирования дивидендов в 180 руб. за штуку. Дивиденды "Газпрома" за текущий год, вероятно, составят лишь 5%, хотя возможная отмена надбавки к НДПИ на 600 млрд руб. может существенно повысить дивиденды за 2025 год (17%), которые компания выплатит в 2026 году", - указывают эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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