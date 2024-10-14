Рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на ближайшие две недели - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдет к консолидации вблизи отметки 100 пунктов по индексу RGBI на ближайшие две недели (до заседания ЦБ РФ 26 октября 2024 года), полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI на прошлой неделе уверенно пробил психологический уровень 100 пунктов и, развернувшись, протестировал его снизу (минимум по индексу был на отметке 99,35п). Мы отмечали, что снижение объемов продаж ОФЗ на вторичном рынке сформирует условия коррекционного отскока индекса. Также поддержит "вторичку" пауза в размещении Минфином ОФЗ-ПД. Бюджет за 9М24 был исполнен с профицитом 0,1% ВВП, что пока позволяет ведомству не спешить с увеличением объемов заимствования, - указывает эксперт в материале банка. - Рынок деривативов уже закладывает повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20-21% годовых (в базовом сценарии ожидаем 20% на заседании 25 октября). В результате в ближайшие две недели инвесторы будут находиться в ожидании новых сигналов от регулятора, а рынок госбумаг, скорее всего, перейдет к консолидации вблизи отметки 100п по индексу RGBI. Покупка на этих уровнях длинных ОФЗ-ПД остается весьма рискованной из-за все еще медленного снижения инфляции; отдаем предпочтение коротким флоатерам срочностью до 1,5 лет".

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