Индекс Мосбиржи может вырасти до 3300-3400 пунктов к середине 2025 года - "Т-Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может вырасти до 3300-3400 пунктов к середине 2025 года, говорится в комментарии "Т-Инвестиций".

"Движение рынка акций в боковике сохранится до появления четких сигналов о смягчении денежно-кредитной политики Банка России (после довольно стремительного восстановления рынка в конце сентября-начале октября), - полагают эксперты. - Мы считаем, что полное восстановление рынка акций может произойти на горизонте 6-9 месяцев, к середине 2025 года, исходя из опыта предыдущих коррекций, сравнимых по глубине с текущей. С учетом дивидендов индекс Мосбиржи может восстановиться до 3300-3400 пунктов. В таком случае доходность рынка акций составит 30-40% годовых".

Текущие мультипликаторы у российского рынка соответствуют уровням, которые наблюдались в течение куда более тяжелого периода высокой неопределенности 2022-го, считают аналитики. Сейчас же ситуация гораздо более стабильна: компании адаптировались к новой реальности и способны выплачивать дивиденды, а у некоторых из них дивидендная доходность достигает 15%.

"Девальвация рубля в августе-сентябре пока еще не оказала значительного влияния на российский рынок акций. Однако в случае закрепления рубля на текущих уровнях или его дальнейшего ослабления российские акции могут получить дополнительный импульс к росту (как это было в 2023 году), - допускают стратеги брокера. - В ближайшие пару месяцев мы рекомендуем постепенно наращивать позиции в российских акциях по все еще невысоким ценам, чтобы получить повышенную доходность в 2025 году".

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