"Финам" повысил целевую цену акций Газпрома до 179,4 руб

"Финам" повысил целевую цену акций "Газпрома" со 151,6 руб. до 179,4 руб. за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 35,7% с текущих уровней.

"Повышение целевой цены связано с отменой дополнительного НДПИ с 2025 года и сильной отчетностью за полугодие, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - За последние месяцы ситуация в инвестиционном кейсе "Газпрома" заметно улучшилась: компания сильно отчиталась за первое полугодие, избавилась от дополнительного НДПИ, начиная с 2025 года, а рыночная конъюнктура остается достаточно благоприятной. Из-за этих факторов и слабого перформанса акций газовый гигант сейчас оценивается всего в 2,5 прибыли 2024 года, что с учетом повысившейся вероятности возвращения к дивидендам на горизонте 1-2 лет является аномально низкой оценкой".

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