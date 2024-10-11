ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания представила операционные результаты за сентябрь, демонстрирующие рост пассажиропотока

на 16,4% г/г, до 5,3 млн человек, - отмечает эксперт. - Спад темпов роста, начавшийся с июня, приостановился. Это обусловлено низкой базой прошлого года, когда в сентябре пассажиропоток вырос лишь на 5%. Нам крайне нравится инвестиционный кейс "Аэрофлота". Справедливой ценой бумаг мы считаем 72 рубля. Ждем финансовых результатов за сезонно успешный третий квартал, их раскрытие ожидается в ноябре".

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