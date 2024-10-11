Сохраняются риски развития нисходящего движения индекса Мосбиржи на следующей неделе - "Велес Капитал"

Сохраняются риски развития нисходящего движения индекса Мосбиржи на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Настроения на российском фондовом рынке в октябре остаются умеренно пессимистичными, в связи с чем можно говорить о рисках развития нисходящего движения индекса Мосбиржи на следующей неделе, особенно в случае стабилизации ниже 2700 пунктов, - пишет эксперт. - Задавать тон торгам будут в том числе данные по потребительской инфляции России за сентябрь, публикация которых запланирована на эту пятницу: оценки повлияют на ожидания по монетарной политике ЦБ РФ. На данный момент на биржах преобладают опасения роста ключевой ставки до конца текущего года выше 20%, что сдерживает покупки в акциях. Тем не менее у важных поддержек рынок может пытаться вернуться к развитию сентябрьского восходящего тренда".

Аналитик напоминает, что X5 Retail Group (возобновление торгов акциями на Мосбирже запланировано на 9 января 2025 года) на следующей неделе представит операционные результаты за 3К24, а "ММК", "АЛРОСа" и "Евротранс" закроют реестры по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года.

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