"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 61 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 61 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,85%, стоп-приказ: 50 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент в 2024 году планирует увеличить объемы перевозок на 15%, достигнув показателя в 55 млн пассажиров. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным генеральный директор компании Сергей Александровский. Ранее компания опубликовала отчет за II квартал 2024 года по МСФО: впервые за долгое время "Аэрофлот" выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд руб. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27,0 млрд руб., что также является значимым улучшением", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,67%", - указывают в "Финаме".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, обучением работников.

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