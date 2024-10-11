АКБФ открыл торговую идею: покупать акции ДВМП с целью 87,99 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с целью 87,99 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования один год. Цена входа: 46,99 руб., потенциальная доходность: до 87%, говорится в материале аналитиков.

"Мы учитываем в прогнозах, что прирост контейнерных перевозок ДВМП в период с 2022 по 2027 гг. будет в среднем на 4% выше, чем в целом по России. По оценкам менеджмента, в этот период ожидается рост перевозок в среднем на 6-8%. Одним из факторов роста являются масштабные проекты, анонсированные эмитентом в последние месяцы, включая создание совместно с Росатомом Восточного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных грузов, - пишут эксперты. - Все акции бывших мажоритарных акционеров компании были переданы государству по решению Арбитражного суда. Это может означать, что в долгосрочной перспективе акционеры могут рассчитывать на активную поддержку бизнеса со стороны государства и, учитывая планы менеджмента, на возможные выплаты дивидендов, что является традиционной практикой для государственных компаний, на уровне 50% чистой прибыли".

"В наших среднесрочных оценках не учитываем ожидания выплат дивидендов. Транспортная группа планирует сохранить стратегию, направленную на инвестирование прибыли в развитие. Об этом заявил в прошлом августе председатель совета директоров Андрей Северилов, говоря о планах корпорации по дивидендам на ближайшие год-два", - указывают аналитики инвесткомпании.

Несмотря на периодически появляющиеся слухи о делистинге компании, официальных заявлений о таких намерениях со стороны мажоритарного акционера нет, отмечают в "АКБФ". Кроме того, менеджмент эмитента, вероятно, заинтересован в повышении его привлекательности на новых азиатских рынках. "Это позволяет нам сохранять на низком 10%-ном уровне дисконт - поправку на риски вложений в акции компании", - указывают в инвесткомпании.

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