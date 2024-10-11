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11 октября 2024 года 12:43
Цена на золото до конца октября может еще раз подняться к $2700/унц. - "Финам"
Котировки золота до конца текущего месяца могут еще раз подняться в район $2700 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "За прошедшие сутки котировки золота от уровня поддержки в районе $2623/унцию ушли вверх, потому что иначе среднесрочная техническая картина на рынке ухудшилась бы. Геополитические риски на Ближнем Востоке остаются на повышенном уровне, что также поддерживает спрос на золото. Данные по инфляции в США, опубликованные накануне, показали замедление в сентябре шестой месяц подряд до 2,4% - самый низкий уровень с февраля 2021 года. Курс доллара на этом фоне несколько утратил силу для продолжения роста, что могло поддержать спрос на золото. До конца текущего месяца котировки драгметалла могут еще раз подняться в район $2700/унцию", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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11 октября 2024 года 16:50
Котировки золота могут еще раз подняться на уровни $2700 за тройскую унцию до конца месяца, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин. "Котировки золота за прошедшие сутки ушли вверх от уровня поддержки в районе $2623/унц., потому что иначе среднесрочная техническая... читать дальше
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