АКБФ сохраняет прогнозную цену акций ВТБ на уровне 226,7 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 226,7 рубля за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Напомним, что в конце сентября Банк России подчеркнул рост торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах и выявил факты манипуляций с фьючерсными контрактами и акциями. Это может привести к сокращению спроса в низколиквидных секторах рынка, что окажет поддержку более стабильным участникам рынка. Для широкого фондового сегмента это создаст сигнал снижения рыночных рисков. Акции ВТБ, учитывая их относительно слабую динамику по сравнению с широким рынком в кратко- и среднесрочной перспективе, могут оказаться среди бенефициаров реализации такого сценария. На предстоящей неделе, несмотря на высокие прогнозные риски, мы ожидаем сравнительно благоприятную динамику бумаг ВТБ. Сохраняем прогнозную стоимость бумаги на уровне 226,7 руб./ао, что предполагает 165%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", - указывают эксперты.

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