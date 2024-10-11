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11 октября 2024 года 10:44
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Henderson
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Предварительные данные выручки за сентябрь показали замедление. Однако с большой вероятностью это исключение, и, на наш взгляд, ситуация выправится. Теплая погода действительно могла временно сказаться на росте выручки (менеджмент эмитента связывает снижение с аномально теплой погодой в Центральном регионе, повлиявшей на старт продаж осенне-зимней коллекции). Кроме того, динамика продаж может существенно колебаться по месяцам, и в IV квартале рост вполне может значительно ускориться. Сохраняем позитивный взгляд на акции Henderson: у бумаги привлекательная оценка (4,0х по мультипликатору EV/EBITDA и 7,1x по мультипликатору P/E на 2024п), учитывая прогнозируемый рост продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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