"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Предварительные данные выручки за сентябрь показали замедление. Однако с большой вероятностью это исключение, и, на наш взгляд, ситуация выправится. Теплая погода действительно могла временно сказаться на росте выручки (менеджмент эмитента связывает снижение с аномально теплой погодой в Центральном регионе, повлиявшей на старт продаж осенне-зимней коллекции). Кроме того, динамика продаж может существенно колебаться по месяцам, и в IV квартале рост вполне может значительно ускориться. Сохраняем позитивный взгляд на акции Henderson: у бумаги привлекательная оценка (4,0х по мультипликатору EV/EBITDA и 7,1x по мультипликатору P/E на 2024п), учитывая прогнозируемый рост продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов", - пишут эксперты.

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