Базовым сценарием остается подъем ставки ЦБР до 20% в октябре - "Астра Управление активами"

Базовым сценарием по-прежнему остается подъем ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года с последующим сохранением на указанном уровне, говорится в материале директора по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.

"Увеличившиеся риски со стороны бюджета, курса рубля и тарифов в 2025 году, вероятно, переводят ЦБ из базового в инфляционный сценарий из основных направлений денежно-кредитной политики (ОНДКП) на 2025-2026 гг., при котором 5-5,5% инфляция в 2025 году (минимум 1,5 п.п. из этого обеспечат тарифы ЖКХ и утильсбор) обеспечивается средней ставкой 16-18% (против 14-16% по базовому сценарию). Это вкупе с умеренно-жестким сигналом (оценка целесообразности дальнейшего повышения ставки) позволит сохранить денежно-кредитные условия жесткими и вернуть инфляцию к 4% в начале 2026 года, - указывает эксперт. - Это позволит начать снижать ставку в 2025 году (до 15-16% годовых), рынок, полагаем, сейчас слишком консервативен в своих ожиданиях. Прежний инфляционный прогноз ЦБ на 2025 год в 4-4,5% выглядит маловероятным, и его достижение потребует более жесткой политики (ставка 20%+) для более резкого торможения спроса с рисками рецессии".

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