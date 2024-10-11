Возможны попытки индекса RGBI вырасти до 100п в пятницу - ПСБ

Возможны попытки индекса RGBI вернутся к уровню 100 пунктов на торгах в пятницу в рамках развития коррекционного отскока вверх, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Рынок госбумаг перешел к консолидации - после 10 торговых дней снижения в четверг индекс показал незначительный рост на низких объемах: доходность индекса RGBI снизилась на 6 б.п. - до 18% годовых, констатирует эксперт.

"В начале неделе мы отмечали, что отказ Минфина от размещения ОФЗ-ПД должен стабилизировать рынок. Дополнительную поддержку оказали данные по инфляции, которая, исходя из недельных данных, снизилась на 7 октября до 8,6%. Последние два торговых дня объемы торгов по бумагам из индексного портфеля RGBI сильно просели (до 2,6-3 млрд руб.), что говорит об исчерпании позиции продавцов, - пишет Грицкевич в обзоре. - С приближением заседания ЦБ РФ объемы торгов, вероятно, останутся низкими - текущие доходности уже отражают ожидания повышения ключевой ставки до 20% годовых в октябре, в связи с чем рынок будет находиться в ожидании новых сигналов от регулятора. В пятницу ожидаем попыток индекса RGBI вернутся к отметке 100 пунктов в рамках развития коррекционного отскока вверх".

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