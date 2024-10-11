SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ТКС Холдинга

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 4000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка

Совет директоров компании рекомендовал заплатить за 9М24 92,5 рубля на акцию с дивдоходностью 3,5%. Дивиденды могут одобрить на внеочередном общем собрании акционеров уже 14 ноября. Последний день для покупки бумаг с выплатой - 22 ноября.

"В текущем году эмитент обновил дивидендную политику. Теперь он будет распределять в год не более 30% от чистой прибыли по МСФО и платить дивиденды каждый квартал. Считаем эту новость умеренно позитивной для котировок акций. Но, по нашему мнению, дивиденды - не главная причина инвестиционной привлекательности холдинга", - указывают эксперты в комментарии.

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