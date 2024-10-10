Текущие ценовые уровни акций ТКС Холдинга привлекательны для средне- и долгосрочных покупок - Альфа-банк

Текущие ценовые уровни акций МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для средне- и долгосрочных покупок, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев.

"Совет директоров ТКС рекомендовал выплатить за 9М24 дивиденды в размере 92,5 руб. на акцию (див. доходность - 3,7%), - пишут эксперты в обзоре. - На выплату будет направлено 24,8 млрд руб., из расчета 268,2 млн акций. В соответствии с дивидендной политикой, утвержденной 19 августа 2024 года, предполагается распределить среди акционеров до 30% чистой прибыли по итогам года, кроме того, группа стремится выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. Компания еще не раскрыла результаты по МСФО за 9М24 (публикация ожидается в конце ноября). С учетом рекомендованного дивиденда предварительно можно сделать вывод, что по итогам 3К24 прибыль ТКС существенно выросла по сравнению с 1К24-2К24".

Аналитики указывают, что при текущих котировках ТКС торгуется с коэффициентом P/E 2025П на уровне 3,4х, что соответствует мультипликатору Сбербанка, хотя у ТКС выше темпы роста бизнеса и ROE. Стратеги Альфа-банка считают текущие уровни привлекательными для формирования средне- и долгосрочной позиции в акциях "ТКС Холдинга".

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