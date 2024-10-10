Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Сбербанка

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для обоих типов акций Сбербанка с целевой ценой 365 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

"Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь 2024 года. Чистая прибыль за сентябрь составила 141 млрд руб. (+8% г/г; -1% м/м) при ROE на уровне 26,3% (против 26,2% в августе), - отмечают эксперты. - Сбербанк остается одним из наших фаворитов в финансовом секторе на 2024 год. Акции Сбербанка торгуются с мультипликатором P/BV 2024П на уровне 0,8х и коэффициентом P/E 2024П на уровне 3,6х. На наш взгляд, это недорого даже с учетом текущих высоких процентных ставок".

По мнению аналитиков, у Сбербанка сохраняется возможность генерировать ROE выше исторических уровней (24% против 19% в среднем за 2013-2023гг), сохраняется устойчивость с точки зрения процентного риска, а стратегия предполагает ежегодное наращивание прибыли и размера дивидендных выплат. Текущие результаты банка полностью это подтверждают. Восстановление потерь по части заблокированных активов Сбербанка, на взгляд Кипниса и Николаева, может стать серьезным дополнительным катализатором для роста стоимости акций банка в этом году.

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